Mes doudous au crochet

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Le crochet se prête très bien au voyage : dans les transports, les salles d'attente, dans un transat au soleil, on sort son ouvrage pour passer du bon temps. Désormais, plus besoin de transporter le livre entier pour utiliser uniquement LE modèle qu'on veut réaliser. Caro Tricote a imaginé son premier univers d'amigurumis à crocheter ! Elle vous a préparé deux doudous, un ours et un lapin, dans l'esprit bucolique d'une belle journée ensoleillée en bord de rivière. Que vous les habillez d'une salopette ou d'une élégante jupe à volants, les doudous vivront des heures d'aventure entre les mains des jeunes enfants. Ce coffret contient les instructions pour crocheter : 2 doudous, 11 vêtements et 6 sacs et accessoires, 10 objets (soleil, fleur, carotte, poisson, etc). Et surprise : à chaque nouveau titre de la collection, vous pourrez compléter vos doudous existants avec de nouveaux vêtements, objets, accessoires, et de nouveaux compagnons ! Pour chaque amugurumi à crocheter, retrouvez les instructions, schémas et diagrammes sur les cartes. Caroline a créé avec soin chacune des étapes pour vous permettre d'emmener votre encours avec vous en ayant seulement les quelques cartes qui correspondent au modèle à crocheter. Le livret, comme les cartes, se glisseront très bien dans le pochon. Dans le livret, Caroline fournit ses conseils pour le matériel, explique les bases du crochet, et détaille en photos les mailles de base. Tout le nécessaire pour les débutantes !

Chez CréaPassions.com

|

Auteur

Caroline Waryn

Editeur

CréaPassions.com

Genre

Couture, tricot

Paru le 23/10/2025

56 pages

CréaPassions.com

19,90 €

9782814107137
