Le chant des pierres

Bernadette Pécassou

ActuaLitté
Fille de carrier, la jeune Angèle a grandi dans un petit village de Bigorre. Alors, lorsque en ces tumultueuses années 1920 son amie Elise lui propose de s'installer à Bagnères-de-Bigorre, ville synonyme de liberté, elle se prend à rêver. Aussi timide et réservée qu'Elise est impertinente et aventurière, Angèle ne se doute pas des défis que lui réserve ce nouveau monde. A commencer par celui d'être embauchée par le pire ennemi de son père, Mathieu Arras, fils d'une des grandes familles de marbriers de la région, avec qui elle se rendra à Versailles, où se trouvent les plus beaux marbres... Angèle sera-t-elle loyale aux valeurs de son père ou suivra-t-elle le tourbillon de la modernité ?

Par Bernadette Pécassou
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Bernadette Pécassou

Editeur

Editions De Borée

Genre

Littérature française

Le chant des pierres

Bernadette Pécassou

Paru le 16/10/2025

264 pages

Editions De Borée

8,60 €

9782812940613
