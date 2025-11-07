Inscription
#Essais

Le super week-end des forêts

Audrey Dussutour, Gaëlle Alméras

Après Le Super week-end de l'espace (2018, 4 tirages, 9000 ex vendus), Le Super week-end de l'océan (2022, 3 tirages, 8000 ex vendus), voici Le Super week-end des forêts ! Ce nouvel opus aborde des sujets qui passionnent un large lectorat : le rapport a` la nature, la de ? couverte de la flore, de la faune, des champignons, les phe ? nome`nes naturels comme la photosynthèse, les grandes e ? tapes de l'histoire de la Terre, sans oublier l'importance de la ge ? ographie, du climat, de la biodiversité... C'est une suite naturelle nourrie par la pre ? sence de Castor, Rat et Orni et d'un nouveau personnage, Renarde, plus sauvage et lie ? e a` son e ? cosyste`me. Tous les quatre vont arpenter cette fore^t, apprendre a` la regarder et s'interroger pour mieux la comprendre. On retrouve la spontane ? ite ? de notre trio, qui ose poser des questions, s'interpeller, mutualiser leurs visions et leurs explications ponctuées de blagues et de bonne humeur. Comme pour les deux premiers tomes le re ? cit est tout aussi important que le discours documentaire. L'amitie ? des personnages et la vie de tous les jours portent l'histoire et permettent notamment d'enchainer les sujets avec naturel et complicite ? . Avec : 5 plis portefeuilles qui créent 5 panoramas qui sont a` la fois une respiration dans la lecture, une vision pe ? dagogique de l'ensemble d'un e ? cosyste`me, et aussi une pause "contemplative" qui vient souligner la beaute ? des lieux. Et Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS, qui est la caution scientifique de ce tome 3.

Maison Georges

Paru le 07/11/2025

180 pages

25,50 €

9782382150931
