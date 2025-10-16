Automobili Lamborghini - Passé, Présent, Futur

Entrez dans la légende Lamborghini : un voyage visuel inédit au coeur du passé, du présent et du futur de la marque mythique. Un livre photographique exceptionnel qui retrace le passé, le présent et l'avenir de la légendaire marque Lamborghini. Présentant des images inédites et des dessins originaux issus des archives Lamborghini, ce livre est un véritable chef-d'oeuvre visuel pour les amateurs de voitures de sport de luxe. Il comprend des croquis de Mitia Borkert, responsable du design depuis 2016, ainsi que des entretiens exclusifs avec Stephan Winkelmann et Maurizio Reagiani. Chaque photo a été sélectionnée avec l'équipe d'Amborahini. Il offre un contenu d'une qualité exceptionnelle. En exclusivité, nous vous présenterons l'héritier de la Huracan, la Temerario et le concept électrique Lanzador, à paraître en 2028. Ce livre est un voyage à travers l'extraordinaire ville de Sant'Agata Bolognese pour apprécier non seulement les modèles les plus classiques, mais aussi les plus emblématiques. Auteur Simonluca Pini, expert automobile dans les media depuis 2006, a écrit pour Il Sole 24 Ore et pour Economia Impresa & Territori. Il collabore avec des magazines spécialisés tels que Quattroruote et Auto. Il a participé à la plupart des présentations de presse organisées par Automobili Lamborghini, du voyage en Islande au volant de l'Imborahini Urus aux essais dynamiques du Temerario. Il a également effectué des essais sur piste avec la Lamborghini SCV12 Essenza.