Hollywood et les gauches

Julie Assouly, Claire Dutriaux

ActuaLitté
LA référence pour la civilisation à l'agrégation d'Anglais Traitant d'un des sujets 2026 de civilisation pour les agrégations externe, interne et spéciale d'Anglais, cet ouvrage propose tout ce dont le candidat a besoin pour passer les épreuves. Comme tous les Clefs-concours Anglais-civilisation, l'ouvrage est structuré en cinq parties : -Introduction ; -Historiographie ; -Repères sur le contexte historique et culturel ; -Thèmes qui structurent le sujet ; -Outils (documents, sources, bibliographie, chronologie, personnages, glossaire, index).

Par Julie Assouly, Claire Dutriaux
Chez Atlande

Auteur

Julie Assouly, Claire Dutriaux

Editeur

Atlande

Genre

Concours

Hollywood et les gauches

Julie Assouly, Claire Dutriaux

Paru le 16/10/2025

400 pages

Atlande

22,00 €

9782384280667
