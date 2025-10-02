Hollywood et les gauches

LA référence pour la civilisation à l'agrégation d'Anglais Traitant d'un des sujets 2026 de civilisation pour les agrégations externe, interne et spéciale d'Anglais, cet ouvrage propose tout ce dont le candidat a besoin pour passer les épreuves. Comme tous les Clefs-concours Anglais-civilisation, l'ouvrage est structuré en cinq parties : -Introduction ; -Historiographie ; -Repères sur le contexte historique et culturel ; -Thèmes qui structurent le sujet ; -Outils (documents, sources, bibliographie, chronologie, personnages, glossaire, index).