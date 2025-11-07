Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Oiseaux d'Amérique

Jean-Jacques Audubon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ces 12 planches font partie des 435 gravures composant le chef-d'oeuvre de Jean-Jacques Audubon (1785-1851), Les Oiseaux d'Amérique, publié par souscription en Angleterre entre 1827 et 1838. Les aquarelles du naturaliste, réalisées à partir d'oiseaux observés et chassés le long de l'Ohio et du Mississippi, sont reproduites par aquatinte et colorées à la main, ce qui ajoute à leur valeur scientifique de grandes qualités esthétiques. Les oiseaux y sont présentés grandeur nature, dans un format d'environ 98 × 66 cm : le premier ornithologue du Nouveau Monde est aussi l'auteur du plus grand livre illustré ancien du monde. L'ouvrage lui vaudra de devenir membre de la Royal Society de Londres.

Par Jean-Jacques Audubon
Chez Reliefs Editions

|

Auteur

Jean-Jacques Audubon

Editeur

Reliefs Editions

Genre

Illustration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oiseaux d'Amérique par Jean-Jacques Audubon

Commenter ce livre

 

Oiseaux d'Amérique

Jean-Jacques Audubon

Paru le 07/11/2025

16 pages

Reliefs Editions

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380362565
9782380362565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.