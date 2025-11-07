Ces 12 planches font partie des 435 gravures composant le chef-d'oeuvre de Jean-Jacques Audubon (1785-1851), Les Oiseaux d'Amérique, publié par souscription en Angleterre entre 1827 et 1838. Les aquarelles du naturaliste, réalisées à partir d'oiseaux observés et chassés le long de l'Ohio et du Mississippi, sont reproduites par aquatinte et colorées à la main, ce qui ajoute à leur valeur scientifique de grandes qualités esthétiques. Les oiseaux y sont présentés grandeur nature, dans un format d'environ 98 × 66 cm : le premier ornithologue du Nouveau Monde est aussi l'auteur du plus grand livre illustré ancien du monde. L'ouvrage lui vaudra de devenir membre de la Royal Society de Londres.
Commenter ce livre