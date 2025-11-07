Ces 12 planches font partie des 435 gravures composant le chef-d'oeuvre de Jean-Jacques Audubon (1785-1851), Les Oiseaux d'Amérique, publié par souscription en Angleterre entre 1827 et 1838. Les aquarelles du naturaliste, réalisées à partir d'oiseaux observés et chassés le long de l'Ohio et du Mississippi, sont reproduites par aquatinte et colorées à la main, ce qui ajoute à leur valeur scientifique de grandes qualités esthétiques. Les oiseaux y sont présentés grandeur nature, dans un format d'environ 98 × 66 cm : le premier ornithologue du Nouveau Monde est aussi l'auteur du plus grand livre illustré ancien du monde. L'ouvrage lui vaudra de devenir membre de la Royal Society de Londres.