#Beaux livres

Tirage Le Fuji rouge

Katsushika Hokusai, Hokusai

Découvrez une oeuvre illustrée chère à Reliefs. Retrouvez à l'intérieur : - Une illustration imprimée avec soin sur papier d'art - Un livret de quatre pages autour de l'oeuvre Les tirages sont réalisés sur un papier de création suivant des techniques de reproduction précises, afin de respecter le plus fidèlement possible la création originale. Egalement titrée "Vent du sud, ciel clair" , "Fuji rouge par temps clair" ou "Le Fuji rouge dans une embellie" , cette estampe de brocart réalisée à l'encre de Chine et au bleu de Prusse est la deuxième, après la légendaire "Grande Vague de Kanagawa" , des Trente six-vues du mont Fuji

Par Katsushika Hokusai, Hokusai
Chez Reliefs Editions

|

Auteur

Katsushika Hokusai, Hokusai

Editeur

Reliefs Editions

Genre

Illustration

Retrouver tous les articles sur Tirage Le Fuji rouge par Katsushika Hokusai, Hokusai

Commenter ce livre

 

Tirage Le Fuji rouge

Katsushika Hokusai, Hokusai

Paru le 07/11/2025

6 pages

Reliefs Editions

22,00 €

9782380362497
