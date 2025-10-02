Inscription
#Essais

Khâgnes

Atlande

ActuaLitté
LA référence pour l'épreuve de littérature française ? des khâgnes Traitant du sujet de composition de Lettres du concours des ENS pour la session 2025-2026, cet ouvrage réunit des spécialistes des différentes oeuvres au programme et des enseignants des classes concernées pour offrir un ouvrage extrêmement pratique et intelligent dans une collection plébiscitée par les élèves et leurs professeurs. L'originalité de cet ouvrage est de croiser oeuvres et thèmes au programme. Tous les titres sont organisés autour d'une structure commune : des Repères situent les oeuvres ; des Problématiques en proposent des approches analytiques ; des Etudes thématiques relient celles-ci aux axes du programme ; des Outils pour définir (lexique), approfondir (bibliographie commentée) et élargir (florilège de citations d'autres oeuvres).

Littérature comparée

Khâgnes

Paru le 16/10/2025

300 pages

25,00 €

9782384280575
