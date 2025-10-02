Rabelais, Pantagruel

LA référence pour le sujet de littérature du XVIe ? des agrégations de Lettres Traitant de l'oeuvre de Rabelais au programme 2026 des agrégations externes et internes de Lettres classiques, de Lettres modernes, de Grammaire et Spéciale, l'ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l'ouvrage est structuré en quatre parties : Repères : le contexte historique et littéraire ; Problématiques : comprendre les enjeux de l'oeuvre ; Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ; Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.