Japon

Claude-Victor Langlois

ActuaLitté
Japon - 25 itinéraires de rêve, un livre magnifiquement illustré, une splendide source d'inspiration et une boîte à outils pour imaginer et préparer un voyage au pays du Soleil levant. Splendide source d'inspiration pour imaginer votre prochain périple au pays du Soleil levant, ce magnifique ouvrage vous fera voyager aux quatre coins de l'archipel japonais, à la rencontre de ses fascinantes mégapoles et des paysages naturels de ses diverses régions. Abondamment illustré de photographies spectaculaires, Japon - 25 itinéraires de rêve vous invite à vivre des moments de pur bonheur : grands tours du Japon par la mer ou en train ; séjour prolongé dans l'effervescente Tôkyô, immersion authentique à Kyôto et visite des trépidantes Ôsaka et Kôbé ; exploration du Chûbu, au coeur des Alpes japonaises, et de l'île de Kyûshû, entre mer et montagnes ; découverte des jardins exceptionnels du pays, de son architecture, entre tradition et futurisme, et de ses hauts lieux de la spiritualité ; pèlerinage dans l'île de Shikoku, initiation à la gastronomie nippone, et bien plus encore. Japon - 25 itinéraires de rêve décrit chaque trajet au jour le jour, les villes et villages à explorer et les paysages à admirer. Des encadrés qui lèvent le voile sur des faits étonnants ou mettent en lumière les expériences inoubliables à vivre ponctuent chacun des parcours qu'il renferme. Il fournit aussi de précieux conseils pour voyager au Japon et des indications quant aux meilleurs moments de l'année pour le faire. Un splendide cadeau à offrir... ou à s'offrir !

Par Claude-Victor Langlois
Chez Ulysse

|

Auteur

Claude-Victor Langlois

Editeur

Ulysse

Genre

Japon

Japon

Claude-Victor Langlois

Paru le 16/10/2025

192 pages

Ulysse

24,99 €

ActuaLitté
9782765861614
