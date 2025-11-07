L'engrenage

Char entre avec succès à l'Académie militaire de Zeon, où il excelle très vite à l'entraînement, et développe assez étrangement une amitié avec Garma Zabi, l'héritier du pouvoir de Zeon. Sur le plan géopolitique, l'élan en faveur de l'indépendance vis-à-vis de la Fédération terrienne grandit, et cette dernière renforce la mobilisation militaire sur place. Char élabore alors un plan dont les conséquences ébranleront le monde ? !