Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

L'engrenage

Yoshikazu Yasuhiko, Yoshiyuki Tomino, Kunio Okawara

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Char entre avec succès à l'Académie militaire de Zeon, où il excelle très vite à l'entraînement, et développe assez étrangement une amitié avec Garma Zabi, l'héritier du pouvoir de Zeon. Sur le plan géopolitique, l'élan en faveur de l'indépendance vis-à-vis de la Fédération terrienne grandit, et cette dernière renforce la mobilisation militaire sur place. Char élabore alors un plan dont les conséquences ébranleront le monde ? !

Par Yoshikazu Yasuhiko, Yoshiyuki Tomino, Kunio Okawara
Chez Véga

|

Auteur

Yoshikazu Yasuhiko, Yoshiyuki Tomino, Kunio Okawara

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'engrenage par Yoshikazu Yasuhiko, Yoshiyuki Tomino, Kunio Okawara

Commenter ce livre

 

L'engrenage

Yoshikazu Yasuhiko

Paru le 07/11/2025

436 pages

Véga

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379506475
9782379506475
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.