#Beaux livres

FDP de la mode, l'intégrale

Marsault, Papacito

ActuaLitté
120 pages de brutalité et de noir et blanc sauvage : l'intégrale de FDP de la mode, la BD historique de Marsault et Papacito, est arrivée. Marsault et Papacito vous avaient habitués au calibre 50 ? Désolé : on est passé sur du canon anti-aérien. Papacito + Marsault, c'est l'alliance de deux des plus gros méchants du Net, qui mettent en commun leur absence de finesse et leur taux anormalement élevé de testostérone pour produire la bande dessinée la plus intolérante de la décennie. Une compilation des deux BD phares des auteurs à l'état brut, sans pause et sans concession.

Par Marsault, Papacito
Chez Editions Magnus

|

Auteur

Marsault, Papacito

Editeur

Editions Magnus

Genre

Mode

FDP de la mode, l'intégrale

Marsault, Papacito

Paru le 09/10/2025

Editions Magnus

23,00 €

ActuaLitté
9782384220656
© Notice établie par ORB
