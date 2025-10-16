Inscription
#Bande dessinée

Le charisme décomplexé

Stephane Malassagne

Toi aussi, deviens charismatique grâce au premier livre de Stéphane Malassagne, l'humoriste à succès qui transforme la gêne sociale en art de vivre ! Vous en avez marre d'entrer dans une pièce sans que personne ne vous remarque ? De dire bonjour sans que personne ne vous réponde ? Vous voulez imposer votre présence sans même ouvrir la bouche ? Ce livre est votre révolution. Marquez les esprits. Laissez une trace dans l'Univers. Le charisme est à votre portée. Moi, Stéphane Malassagne, premier coach en charisme au monde, je vous offre 49 leçons pour passer du statut de figurant social à celui d'acteur principal du grand film qu'est votre vie. Les clés de mon aura sont à vous.

Par Stephane Malassagne
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Stephane Malassagne

Editeur

Michel Lafon

Genre

Humour

Le charisme décomplexé

Stephane Malassagne

Paru le 16/10/2025

168 pages

Michel Lafon

18,95 €

9782749963105
© Notice établie par ORB
