L'étoile de Noël

Collectif, Sharon Harmer

Une adorable histoire de Noël pour les tout-petits, avec des volets à soulever pour patienter jusqu'au 24 décembre. "C'est la nuit de Noël et tout est calme dans la forêt enneigée. Soudain, les animaux sont émerveillés : une étoile mystérieuse se met à briller au-dessus des arbres ! Où peut-elle bien les mener ? Accompagne la joyeuse troupe des animaux de la forêt et découvre avec eux où conduit cette étoile qui brille dans la nuit. Avec 24 volets à soulever pour découvrir des petites surprises et patienter jusqu'à Noël ! "

Chez Kimane

Paru le 02/10/2025

14 pages

11,95 €

9782383224464
