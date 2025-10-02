Inscription
#Beaux livres

Origami traditionnel japonais

Collectif, Synchronique

Coffret cadeau pour découvrir l'authentique Origami traditionnel japonais "Ce kit de découverte complet contient tout ce dont vous avez besoin pour débuter, progresser et libérer votre créativité dans l'art traditionnel japonais du papier plié, l'origami. Un guide propose 30 pliages simples, esthétiques et ludiques - 15 pliages classiques et 15 d'animaux - qui amuseront toute la famille des heures durant. Pour chaque projet, des schémas et des explications clairs et faciles à suivre vous guideront pas à pas dans vos réalisations. 120 feuilles de papier illustrées de superbes motifs traditionnels japonais vous permettront de réaliser des pliages dont vous serez fier ! "

Par Collectif, Synchronique
Chez Synchronique éditions

Auteur

Collectif, Synchronique

Editeur

Synchronique éditions

Genre

Bricolage et création

Origami traditionnel japonais

Collectif, Synchronique

Paru le 02/10/2025

96 pages

Synchronique éditions

16,00 €

9782382391082
