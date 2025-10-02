Coffret cadeau pour découvrir l'authentique Origami traditionnel japonais "Ce kit de découverte complet contient tout ce dont vous avez besoin pour débuter, progresser et libérer votre créativité dans l'art traditionnel japonais du papier plié, l'origami. Un guide propose 30 pliages simples, esthétiques et ludiques - 15 pliages classiques et 15 d'animaux - qui amuseront toute la famille des heures durant. Pour chaque projet, des schémas et des explications clairs et faciles à suivre vous guideront pas à pas dans vos réalisations. 120 feuilles de papier illustrées de superbes motifs traditionnels japonais vous permettront de réaliser des pliages dont vous serez fier ! "