L'amour, ça rend idiot !

Catastrophe ! La meilleure amie de Marion est amoureuse d'un bellâtre nommé Bruno. Marion est consternée, mais quand Nina lui demande de l'aide pour répondre aux messages qu'il lui envoie, elle ne peut pas refuser. Après tout, elle a toujours aimé écrire ! Petit à petit, elle se prend au jeu et se charge de cette correspondance avec de plus en plus d'enthousiasme. Finalement, il est bien sympathique, ce Bruno... Mais qu'arrivera-t-il si Nina n'approuve pas ce qu'elle a écrit ? Et surtout, qu'arrivera-t-il si Marion se met à penser un peu trop souvent au crush de sa meilleure amie ? Un texte drôle et décapant, porté par une héroïne irrévérencieuse.