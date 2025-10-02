Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

L'amour, ça rend idiot !

Faustina Fiore, Sess

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Catastrophe ! La meilleure amie de Marion est amoureuse d'un bellâtre nommé Bruno. Marion est consternée, mais quand Nina lui demande de l'aide pour répondre aux messages qu'il lui envoie, elle ne peut pas refuser. Après tout, elle a toujours aimé écrire ! Petit à petit, elle se prend au jeu et se charge de cette correspondance avec de plus en plus d'enthousiasme. Finalement, il est bien sympathique, ce Bruno... Mais qu'arrivera-t-il si Nina n'approuve pas ce qu'elle a écrit ? Et surtout, qu'arrivera-t-il si Marion se met à penser un peu trop souvent au crush de sa meilleure amie ? Un texte drôle et décapant, porté par une héroïne irrévérencieuse.

Par Faustina Fiore, Sess
Chez Poulpe fictions

|

Auteur

Faustina Fiore, Sess

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amour, ça rend idiot ! par Faustina Fiore, Sess

Commenter ce livre

 

L'amour, ça rend idiot !

Faustina Fiore

Paru le 02/10/2025

144 pages

Poulpe fictions

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377424252
9782377424252
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.