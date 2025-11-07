Inscription
#Polar

Bagarre

Yvan Robin, Yvan Robin

C'est une ville comme il y en a dix, cent, mille, dans chaque coin de France. Son bar, Le Canotier, est une institution, et on ne rate pas le karaoké du samedi soir. La belle Jenny, qui rêve de gloire, a sorti les talons pour chanter les tubes du moment. Didier Tessonneau est aux platines et le cognac-Schweppes coule à flot... Ce soir-là, Sauveur entend aussi profiter de la fête avec ses cousins. Leurs caravanes sont à demeure depuis des lustres, mais on ne les prend pas pour des gens d'ici. Alors, quand Sauveur s'emballe, le videur recrute les copains qui ont le goût de la castagne. La nuit sera longue.

Chez Les Editions IN8

|

Auteur

Editeur

Les Editions IN8

Genre

Romans noirs

Paru le 21/11/2025

96 pages

Les Editions IN8

8,90 €

9782362241536
