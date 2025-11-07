C'est une ville comme il y en a dix, cent, mille, dans chaque coin de France. Son bar, Le Canotier, est une institution, et on ne rate pas le karaoké du samedi soir. La belle Jenny, qui rêve de gloire, a sorti les talons pour chanter les tubes du moment. Didier Tessonneau est aux platines et le cognac-Schweppes coule à flot... Ce soir-là, Sauveur entend aussi profiter de la fête avec ses cousins. Leurs caravanes sont à demeure depuis des lustres, mais on ne les prend pas pour des gens d'ici. Alors, quand Sauveur s'emballe, le videur recrute les copains qui ont le goût de la castagne. La nuit sera longue.