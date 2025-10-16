Inscription
12 ateliers d'écriture créative pour les 9/12 ans

Isabelle Mercat-Maheu

Un ouvrage pour éveiller les enfants au plaisir de l'écriture, en dehors du cadre scolaire. Et si on écrivait ? Ce manuel invite les enfants (9/12 ans) à découvrir une autre façon d'aborder l'écrit en sortant du cadre scolaire. Ils sont ainsi conviés à suivre les 12 propositions d'écriture d'une animatrice professionnelle d'ateliers d'écriture créative, qui les guide comme elle le ferait en atelier en s'efforçant de les libérer de leurs craintes ou de leurs idées reçues sur l'écriture. Les séquences, organisées de la plus accessible à la plus complexe, sont toutes adossées à un "texte appui" de grands noms de la littérature contemporaine. Le manuel peut être utilisé par les adultes (parents, enseignants, etc.) accompagnant l'enfant, mais aussi par les enfants seuls, qui pourront également écouter les versions audios des propositions lues par l'autrice. Gageons qu'ils arrivent au même constat que cette dernière : "écrire, ce n'est pas si difficile que ça. (...) Et ça, c'est une découverte qui rend heureux".

Par Isabelle Mercat-Maheu
Chez Ophrys Editions

Auteur

Isabelle Mercat-Maheu

Editeur

Ophrys Editions

Genre

Livres-jeux

12 ateliers d'écriture créative pour les 9/12 ans

Paru le 16/10/2025

112 pages

15,00 €

9782708017184
