Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Chasing Lexie

Isla A. Rowley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il devait la protéger. Il sera le premier à la trahir. Iwen, dans l'indifférence générale. Arrivée à la fac, elle n'en peut plus et craque. Le scandale éclate enfin. Sauf que Iwen appartient à la famille la plus puissante de la ville et reste donc intouchable. En désespoir de cause, la doyenne du campus décide d'obliger son propre fils à jouer les bodyguards auprès de Lexie. Le souci ? Easton n'est autre que le meilleur ami d'Iwen... Lexie le déteste lui aussi. Il est rebelle, insolent, et surtout, jusqu'à présent, il a toujours fermé les yeux sur l'enfer qu'elle vivait. Entre eux va se jouer un bras de fer jusqu'au moment où le désir va s'en mêler. Celui qu'ils répriment depuis longtemps déjà, avant même que Lexie ne tombe sous l'emprise de son ex. Mais Easton est rongé par la culpabilité et elle, par la peur... Il oscille entre la loyauté envers son meilleur ami et son amour pour la jeune femme. Surtout, Iwen ne voit pas les choses de cette façon, et l'étau va se refermer doucement mais insidieusement autour de Lexie, jusqu'au coup de feu fatal. Qui en sortira vivant ?

Par Isla A. Rowley
Chez Editions ESI

|

Auteur

Isla A. Rowley

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chasing Lexie par Isla A. Rowley

Commenter ce livre

 

Chasing Lexie

Isla A. Rowley

Paru le 02/10/2025

336 pages

Editions ESI

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371267770
9782371267770
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.