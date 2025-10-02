Chasing Lexie

Il devait la protéger. Il sera le premier à la trahir. Iwen, dans l'indifférence générale. Arrivée à la fac, elle n'en peut plus et craque. Le scandale éclate enfin. Sauf que Iwen appartient à la famille la plus puissante de la ville et reste donc intouchable. En désespoir de cause, la doyenne du campus décide d'obliger son propre fils à jouer les bodyguards auprès de Lexie. Le souci ? Easton n'est autre que le meilleur ami d'Iwen... Lexie le déteste lui aussi. Il est rebelle, insolent, et surtout, jusqu'à présent, il a toujours fermé les yeux sur l'enfer qu'elle vivait. Entre eux va se jouer un bras de fer jusqu'au moment où le désir va s'en mêler. Celui qu'ils répriment depuis longtemps déjà, avant même que Lexie ne tombe sous l'emprise de son ex. Mais Easton est rongé par la culpabilité et elle, par la peur... Il oscille entre la loyauté envers son meilleur ami et son amour pour la jeune femme. Surtout, Iwen ne voit pas les choses de cette façon, et l'étau va se refermer doucement mais insidieusement autour de Lexie, jusqu'au coup de feu fatal. Qui en sortira vivant ?