#Essais

Camisards 1702

Eloi Valat, Chrystel Bernat

Les Troubles des Sevennes désignent un conflit religieux sans exemple dans l'histoire de France. Ni guerre de religion ordinaire ni guerre de gueux, son souffle épique et sa veine prophétique sont une réplique inouïe aux persécutions exercées par Louis XIV sur ses sujets protestants au titre de l'uniformisation religieuse du royaume. Ces troubles sont la réponse sauvage et exaspérée d'un peuple insoumis à la politique de déculturation du prince. Un cri de liberté contre toute tentative de normalisation sociale et religieuse.

Par Eloi Valat, Chrystel Bernat
Chez Bleu autour

|

Auteur

Eloi Valat, Chrystel Bernat

Editeur

Bleu autour

Genre

XVIIIe siècle

Camisards 1702

Eloi Valat, Chrystel Bernat

Paru le 07/11/2025

128 pages

Bleu autour

27,00 €

9782358482288
