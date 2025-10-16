Oasis, la saga illustrée

Le parcours hors-norme, la discographie et l'influence d'une formation qui a battu tous les records... Alors qu'ils s'apprêtaient à se produire au festival Rock en Seine, le vendredi 28 août 2009, Noel et Liam Gallagher annulent leur prestation, et la fin d'Oasis est annoncée. Le groupe de Manchester, à qui l'on doit une série d'albums et de morceaux iconiques (" Wonderwall ", " Don't Look Back in Anger "), n'a pas survécu à une énième rixe des enfants terribles du rock. Coup de théâtre, quinze ans après : les frères ennemis se réconcilient pour une tournée monumentale dont les billets s'arrachent en un éclair. De la pure nostalgie ? Pas seulement... Car une nouvelle génération, à peine née lors de l'explosion de la britpop, se prend de passion pour la musique, l'attitude et les frasques d'un groupe qui incarne à lui seul la folie et l'effervescence des années 1990. Derrière les tournées dantesques et les chiffres de ventes démesurés, l'épopée d'Oasis raconte aussi une époque : celle du renouveau du rock anglais et de la Cool Britannia, des survêtements et des parkas, des provocations et des scandales relayés par tous les tabloïds du Royaume... Illustré par des images emblématiques, cet ouvrage revient sur le parcours hors-norme, la discographie et l'influence d'une formation qui a battu des records et qui s'apprête à franchir d'autres paliers.