#Imaginaire

L'album d'une vie russe

Simon Rocher, Vladimir Diatlenko

"Il y a très longtemps, à une époque où Internet et les réseaux sociaux n'existaient pas, les amis étaient prêts à traverser toute la ville pour écouter un récit de descente en kayak, accompagné, bien sûr, d'une dizaine de photos en noir et blanc. Et si la conversation s'enlisait pendant le thé, on sortait l'album de famille de sa cachette et on se mettait à feuilleter les pages. Chez certains, l'album avait une rigueur toute germanique : net, logique, tout par dates ; mais le plus souvent, c'était un vrai fourre-tout. Voilà l'album que je vous propose de feuilleter. Seulement, au lieu de photos, ce sont des croquis réalisés ces dernières années. La chronologie ? Euh... Au mieux, une coïncidence. Une autobiographie ? Pas franchement. Quoique... Les commentaires, eux, sont bien là. Parfois courts, sous forme d'anecdotes, même de véritables histoires... Dans tous les cas, bienvenue en Russie ! "

Par Simon Rocher, Vladimir Diatlenko
Chez Elytis

|

Auteur

Simon Rocher, Vladimir Diatlenko

Editeur

Elytis

Genre

Divers

L'album d'une vie russe

Vladimir Diatlenko trad. Simon Rocher

Paru le 07/11/2025

143 pages

Elytis

29,90 €

9782356394309
