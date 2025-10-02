Le grand livre des films à papa

Revivez les soirées en famille devant le poste de télévision en redécouvrant 35 grands films populaires sortis entre 1937 et 1980. Au casting : les grandes gueules du cinéma français, des répliques cultes, des anecdotes et secrets de tournage, ou encore de nombreux quiz ! "Au bout du canon, il continuait à grelotter, autant de froid que de flubes". Touchez pas au grisbi (1954) "N'importe qui vous demande l'heure, du feu, le chemin de la mer... - On le flingue ! - Voilà ! " Les Barbouzes (1964) "Y a pas d'hélice, hélas. - C'est là qu'est l'os". La Grande Vadrouille (1966) "Il s'est pendu ! Appelez la police, moi je vais arrêter l'eau". L'Emmerdeur (1973) Frédéric Pouhier est auteur de one-man-show, homme de radio et a déjà écrit de nombreux livres d'humour. Susie Jouffa est une autrice éclectique qui écrit aussi bien sur l'histoire, l'humour et le monde de l'art que sur son chat.