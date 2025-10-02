Le grand livre des films à papa

Revivez les soirées en famille devant le poste de télévision en redécouvrant 35 grands films populaires sortis entre 1937 et 1980. Au casting : les grandes gueules du cinéma français, des répliques cultes, des anecdotes et secrets de tournage, ou encore de nombreux quiz ! "Au bout du canon, il continuait à grelotter, autant de froid que de flubes". Touchez pas au grisbi (1954) "N'importe qui vous demande l'heure, du feu, le chemin de la mer... - On le flingue ! - Voilà ! " Les Barbouzes (1964) "Y a pas d'hélice, hélas. - C'est là qu'est l'os". La Grande Vadrouille (1966) "Il s'est pendu ! Appelez la police, moi je vais arrêter l'eau". L'Emmerdeur (1973) Frédéric Pouhier est auteur de one-man-show, homme de radio et a déjà écrit de nombreux livres d'humour. Susie Jouffa est une autrice éclectique qui écrit aussi bien sur l'histoire, l'humour et le monde de l'art que sur son chat.
Par
Frédéric Pouhier, Susie Jouffa Chez
Editions Tut-Tut
