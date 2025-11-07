Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Bibliothèque idéale de Nietzsche

Stéphane Floccari

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bâtie pour briser en deux l'histoire de l'humanité, l'oeuvre de Nietzsche s'est imposée comme l'une des plus marquantes et des plus explosives de la tradition philosophique, malgré sa falsification par sa soeur Elisabeth, sa récupération idéologique sous le nazisme et sa réduction à des philosophèmes souvent mal compris, tels que la mort de Dieu, le surhomme, la volonté de puissance ou l'éternel retour. Il était indispensable d'offrir à chacun - lecteur averti comme curieux - un chemin aussi panoramique qu'éclairant pour découvrir, interpréter et approfondir cette oeuvre d'une puissance de subversion intacte et d'une beauté inactuelle. Conçu par un spécialiste reconnu de sa pensée, qui lui a consacré plus de trois décennies de recherches, ce volume rassemble, pour la première fois, une sélection des textes les plus significatifs de Nietzsche, proposés dans une traduction originale et présentés selon un ordre à la fois thématique et chronologique. Toutes les grandes questions y trouvent leur place : l'être et la vérité, le bien et le mal, la faute et la justice, le beau et le tragique, l'art et la musique, Dieu et l'Etat, mais aussi l'amour, l'amitié, la santé, la maladie, la mort, le voyage ou la sexualité. A travers ces pages se dessine un Nietzsche multiple, à la fois destructeur et créateur, critique et visionnaire, attentif aux "choses les plus proches" comme aux horizons les plus vertigineux. Une véritable bibliothèque idéale de Nietzsche, pour entrer dans le coeur vivant d'une pensée qui n'a cessé de déranger, d'inspirer et de libérer.

Par Stéphane Floccari
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Stéphane Floccari

Editeur

Belles Lettres

Genre

Nietzsche

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bibliothèque idéale de Nietzsche par Stéphane Floccari

Commenter ce livre

 

Bibliothèque idéale de Nietzsche

Stéphane Floccari

Paru le 07/11/2025

600 pages

Belles Lettres

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251458076
9782251458076
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.