Bâtie pour briser en deux l'histoire de l'humanité, l'oeuvre de Nietzsche s'est imposée comme l'une des plus marquantes et des plus explosives de la tradition philosophique, malgré sa falsification par sa soeur Elisabeth, sa récupération idéologique sous le nazisme et sa réduction à des philosophèmes souvent mal compris, tels que la mort de Dieu, le surhomme, la volonté de puissance ou l'éternel retour. Il était indispensable d'offrir à chacun - lecteur averti comme curieux - un chemin aussi panoramique qu'éclairant pour découvrir, interpréter et approfondir cette oeuvre d'une puissance de subversion intacte et d'une beauté inactuelle. Conçu par un spécialiste reconnu de sa pensée, qui lui a consacré plus de trois décennies de recherches, ce volume rassemble, pour la première fois, une sélection des textes les plus significatifs de Nietzsche, proposés dans une traduction originale et présentés selon un ordre à la fois thématique et chronologique. Toutes les grandes questions y trouvent leur place : l'être et la vérité, le bien et le mal, la faute et la justice, le beau et le tragique, l'art et la musique, Dieu et l'Etat, mais aussi l'amour, l'amitié, la santé, la maladie, la mort, le voyage ou la sexualité. A travers ces pages se dessine un Nietzsche multiple, à la fois destructeur et créateur, critique et visionnaire, attentif aux "choses les plus proches" comme aux horizons les plus vertigineux. Une véritable bibliothèque idéale de Nietzsche, pour entrer dans le coeur vivant d'une pensée qui n'a cessé de déranger, d'inspirer et de libérer.