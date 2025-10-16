Meurtre au manoir de Maypole

Mensonges, espionnage, star de cinéma et meurtre... Nouvel An 1922. Posie est invitée par Richard Lovelace, l'inspecteur de Scotland Yard, pour l'accompagner dans une mission sous couverture. Leur destination ? Une scintillante fête du Nouvel An au manoir de Maypole, sublime demeure perchée au sommet d'une falaise. Parmi les douze invités présents se trouvent une star de cinéma, un artiste, un noble italien, un espion du gouvernement et une voyante. Alors que le blizzard se lève à l'extérieur, le meurtrier attaque, et les compétences de l'inspecteur et de Posie se retrouvent mises à rude épreuve. Ils doivent absolument trouver le meurtrier avant que celui-ci ne frappe de nouveau. Mais le danger est partout, tapi dans les recoins sombres du manoir, et les énigmes se succèdent. Qui est exactement ce mystérieux treizième invité que personne ne semble connaître ? Pourquoi Posie fait-elle l'objet d'attentions spéciales ? Notre chère enquêtrice devra faire appel à toute son ingéniosité pour résoudre ce meurtre venu entacher cette belle fête... " Un suspense délicieusement feutré, rappelant les grands classiques d'Agatha Christie, tout en restant résolument moderne. A découvrir un sourire en coin et une tasse de thé chaud à la main. " @bene. m. lire " Plonger dans une enquête aux côtés de Posie, c'est être assuré de vivre une intrigue très bien ficelée. [... ] Grâce au flair de notre belle enquêtrice, les indices clés sont astucieusement mis en lumière. " LeMondeDeMarie (Babelio) " Chère Posie, encore une fois, j'ai été ravie de suivre votre enquête et j'ai passé un excellent moment à vos côtés. Vous êtes une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, vous êtes déterminée et ça me plaît bien ! " deslivresetdesgourmandises (Babelio) " Une héroïne qui ne pourra que vous conquérir, un cosy mystery bourré de vitalité et de punch ! " @lavieenlivresdefrançoise " Mon enquêtrice préférée, du cosy mystery de haut vol ! " @1001chapitres