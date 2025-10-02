Chants et comptines sonores de Noël pour mon bébé

Un voyage musical et magique au coeur de Noël, à partager en famille dès le plus jeune âge ! Un livre sonore enchanteur pour faire découvrir aux tout-petits les grands classiques de Noël ! Pensé pour les enfants de 2 à 5 ans, ce livre musical propose une immersion douce et festive dans l'univers magique de Noël à travers 5 puces sonores de qualité, faciles à activer par de petites mains. Les 5 grands moments musicaux à découvrir : - Petit Papa Noël (chanté par Tino Rossi - version emblématique) - L'Enfant au tambour, une ballade émotive portée par une chorale douce - ? Vive le vent, un air joyeux et entraînant à fredonner en famille - ? La Fée Dragée (Casse-Noisette de Tchaïkovski), une invitation à la rêverie musicale - Hansel et Gretel (Humperdinck), pour plonger dans la féerie des contes d'hiver ? Les + produit : - ? Un format solide et adapté aux petites mains - ? Des puces sonores faciles à activer - ? Un temps d'écoute optimal pour chaque morceau (pas trop long, pas trop court) - ? Illustrations chaleureuses et adaptées aux jeunes enfants - ? Un parfait premier livre musical de Noël, à offrir dès 2 ans