Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Chants et comptines sonores de Noël pour mon bébé

Arthur Beauregard, Albane Grevin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un voyage musical et magique au coeur de Noël, à partager en famille dès le plus jeune âge ! Un livre sonore enchanteur pour faire découvrir aux tout-petits les grands classiques de Noël ! Pensé pour les enfants de 2 à 5 ans, ce livre musical propose une immersion douce et festive dans l'univers magique de Noël à travers 5 puces sonores de qualité, faciles à activer par de petites mains. Les 5 grands moments musicaux à découvrir : - Petit Papa Noël (chanté par Tino Rossi - version emblématique) - L'Enfant au tambour, une ballade émotive portée par une chorale douce - ? Vive le vent, un air joyeux et entraînant à fredonner en famille - ? La Fée Dragée (Casse-Noisette de Tchaïkovski), une invitation à la rêverie musicale - Hansel et Gretel (Humperdinck), pour plonger dans la féerie des contes d'hiver ? Les + produit : - ? Un format solide et adapté aux petites mains - ? Des puces sonores faciles à activer - ? Un temps d'écoute optimal pour chaque morceau (pas trop long, pas trop court) - ? Illustrations chaleureuses et adaptées aux jeunes enfants - ? Un parfait premier livre musical de Noël, à offrir dès 2 ans

Par Arthur Beauregard, Albane Grevin
Chez Thomas Jeunesse

|

Auteur

Arthur Beauregard, Albane Grevin

Editeur

Thomas Jeunesse

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chants et comptines sonores de Noël pour mon bébé par Arthur Beauregard, Albane Grevin

Commenter ce livre

 

Chants et comptines sonores de Noël pour mon bébé

Arthur Beauregard, Albane Grevin

Paru le 10/10/2025

12 pages

Thomas Jeunesse

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354817053
9782354817053
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.