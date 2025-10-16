Un trésor pour la vie !

L'album parfait pour accompagner les émotions liées à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur dans la famille ! Un frère ou une soeur, c'est un ami pour la vie ! Cet album tendre et lumineux accompagne les émotions des enfants face à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur. On y suit l'histoire d'une grande soeur qui, le temps des vacances, découvre que son petit frère ne joue pas comme elle, ne s'intéresse pas aux mêmes choses... Les disputes ne sont jamais bien loin ! Mais peu à peu, elle comprend que ces différences ne les éloignent pas, au contraire : elles enrichissent leur relation. En apprenant à mieux communiquer, elle réalise que partager les joies et les bêtises avec son frère, c'est finalement une vraie chance. Car malgré les hauts et les bas, une chose ne change jamais : ils sont ensemble. Et ensemble, tout est plus drôle, plus intense, plus fort ! Une belle célébration du lien fraternel, fait de jeux, de rires, de chamailleries... et surtout, d'un amour indéfectible.