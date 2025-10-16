Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Un trésor pour la vie !

Nuria Aparicio, Valérie Espinasse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'album parfait pour accompagner les émotions liées à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur dans la famille ! Un frère ou une soeur, c'est un ami pour la vie ! Cet album tendre et lumineux accompagne les émotions des enfants face à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur. On y suit l'histoire d'une grande soeur qui, le temps des vacances, découvre que son petit frère ne joue pas comme elle, ne s'intéresse pas aux mêmes choses... Les disputes ne sont jamais bien loin ! Mais peu à peu, elle comprend que ces différences ne les éloignent pas, au contraire : elles enrichissent leur relation. En apprenant à mieux communiquer, elle réalise que partager les joies et les bêtises avec son frère, c'est finalement une vraie chance. Car malgré les hauts et les bas, une chose ne change jamais : ils sont ensemble. Et ensemble, tout est plus drôle, plus intense, plus fort ! Une belle célébration du lien fraternel, fait de jeux, de rires, de chamailleries... et surtout, d'un amour indéfectible.

Par Nuria Aparicio, Valérie Espinasse
Chez Eyrolles

|

Auteur

Nuria Aparicio, Valérie Espinasse

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un trésor pour la vie ! par Nuria Aparicio, Valérie Espinasse

Commenter ce livre

 

Un trésor pour la vie !

Nuria Aparicio trad. Valérie Espinasse

Paru le 16/10/2025

44 pages

Eyrolles

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022357
9782416022357
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.