Rose Movie une odyssée intérieure

Partir en quête de soi, se perdre sur la route, s'arrêter devant les obstacles, fuir, se remettre à avancer, tomber, se relever, faire des rencontres qui transforment, pour se révéler enfin. Le chemin de la connaissance de soi est semé d'embûches, et nous y marchons tous à notre rythme. C'est sur ce chemin que Rose nous emmène avec ce livre aux allures de périple initiatique. Dans ce véritable road movie intérieur, chaque étape du voyage symbolise une facette de l'exploration de soi. Rose Movie est plus qu'un livre, c'est une immersion dans l'univers singulier et tout en sensibilité d'une artiste qui a fait de ses mots, de sa musique et de ses chemins de traverse un écho aux âmes en quête de sens. Inspirant, percutant et profondément humain, il accompagnera celles et ceux qui cherchent à se (re)trouver.