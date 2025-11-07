Inscription
#Album jeunesse

Les techniques de défense des animaux

Anouk Journo

ActuaLitté
EXPLORE LA GRANDE DIVERSITE DE LA VIE SUR TERRE ! Dans la nature, les animaux sont confrontés à de nombreux dangers au quotidien. Ils font donc tout ce qu'ils peuvent pour rester en vie, défendre leur territoire ou protéger leurs petits ! Grâce à ce livre, découvrez leurs différentes tactiques de défense, des plus classiques aux plus inattendues : camouflage, mimétisme, odeurs nauséabondes, armures naturelles, venin, poison, ruse, vitesse fulgurante... Et, en bonus, des quiz et des cartes récapitulatives pour apprendre en vous amusant !

Par Anouk Journo
Chez Fleurus

|

Auteur

Anouk Journo

Editeur

Fleurus

Genre

L'imagerie Fleurus

Les techniques de défense des animaux

Anouk Journo

Paru le 07/11/2025

32 pages

Fleurus

8,95 €

9782215194453
