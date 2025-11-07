Les techniques de défense des animaux

EXPLORE LA GRANDE DIVERSITE DE LA VIE SUR TERRE ! Dans la nature, les animaux sont confrontés à de nombreux dangers au quotidien. Ils font donc tout ce qu'ils peuvent pour rester en vie, défendre leur territoire ou protéger leurs petits ! Grâce à ce livre, découvrez leurs différentes tactiques de défense, des plus classiques aux plus inattendues : camouflage, mimétisme, odeurs nauséabondes, armures naturelles, venin, poison, ruse, vitesse fulgurante... Et, en bonus, des quiz et des cartes récapitulatives pour apprendre en vous amusant !