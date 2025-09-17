Le garçon de feu

Tim est un petit garçon plein d'énergie, comme un feu d'artifice ! Mais ce feu, souvent mal compris, éloigne ses camarades et l'enferme dans une solitude pesante. Un jour, il rencontre Étoile, elle aussi brille très fort. Leur amitié étincelante révèle à Tim sa véritable force : sa lumière est un phare. À lui, désormais, de partager son secret, et d'aider les autres à célébrer, eux aussi, leur propre lumière et leur joie intérieure !