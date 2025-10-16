Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Le calcul mental pour les nuls

Christophe Nijdam

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus de 100 trucs et astuces pour des calculs rapides et efficaces Le Calcul mental pour les Nuls est un guide complet pleins de trucs et astuces pour des calculs rapides et efficaces. Il explore les opérations de base - ; addition, soustraction, multiplication et division - ; en proposant des stratégies et astuces pour les réaliser mentalement avec rapidité et précision. Une attention particulière est portée à la vérification des résultats pour garantir des calculs exacts. Le livre s'attaque ensuite aux fractions et aux nombres décimaux, expliquant comment les manipuler aisément sans support écrit. Il consacre une partie entière aux pourcentages, un concept essentiel dans la vie courante et la finance. Enfin, les chapitres avancés introduisent des notions plus complexes comme les puissances, les carrés, les racines carrées et cubiques, en mettant toujours l'accent sur des techniques d'estimation rapide et des raccourcis pratiques.

Par Christophe Nijdam
Chez First

|

Auteur

Christophe Nijdam

Editeur

First

Genre

algèbre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le calcul mental pour les nuls par Christophe Nijdam

Commenter ce livre

 

Le calcul mental pour les nuls

Christophe Nijdam

Paru le 16/10/2025

288 pages

First

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412100554
9782412100554
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.