Plus de 100 trucs et astuces pour des calculs rapides et efficaces Le Calcul mental pour les Nuls est un guide complet pleins de trucs et astuces pour des calculs rapides et efficaces. Il explore les opérations de base - ; addition, soustraction, multiplication et division - ; en proposant des stratégies et astuces pour les réaliser mentalement avec rapidité et précision. Une attention particulière est portée à la vérification des résultats pour garantir des calculs exacts. Le livre s'attaque ensuite aux fractions et aux nombres décimaux, expliquant comment les manipuler aisément sans support écrit. Il consacre une partie entière aux pourcentages, un concept essentiel dans la vie courante et la finance. Enfin, les chapitres avancés introduisent des notions plus complexes comme les puissances, les carrés, les racines carrées et cubiques, en mettant toujours l'accent sur des techniques d'estimation rapide et des raccourcis pratiques.