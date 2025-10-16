Inscription
#Essais

La politique de l'angoisse

Elsa Godart

ActuaLitté
Est-il encore possible de suivre l'actualité sans se sentir profondément angoissé ? La situation en Ukraine ou au Moyen-Orient, les tensions politiques internationales, les menaces qui pèsent sur une économie mondialisée, sans oublier le réchauffement climatique et les récentes pandémies, sont autant d'informations qui installent un sentiment profond de crainte et d'asphyxie, décuplé par leur traitement médiatique et l'usage des réseaux sociaux. La montée de cette politico-anxiété est le symptôme d'un certain malêtre dans notre société, dont le fonctionnement médiatico-politique est l'expression. En explorant ses mécanismes et ses ressorts, Elsa Godart nous offre les outils pour sortir de la peur et du sentiment d'impuissance qui mettent en danger notre démocratie. Un livre salvateur et une incitation à l'action.

Par Elsa Godart
Chez First

|

Auteur

Elsa Godart

Editeur

First

Genre

Sociologie politique

La politique de l'angoisse

Elsa Godart

Paru le 16/10/2025

288 pages

First

19,95 €

ActuaLitté
9782412100448
