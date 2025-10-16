Inscription
#Essais

Dans La Boîte à Gants

Cyril Abiteboul, Yann Delplanque

ActuaLitté
Ce livre donne la parole à trente légendes qui ont façonné l'histoire de l'automobile et de la moto. Pilotes, patrons d'écurie, passionnés : tous ont en commun d'avoir vécu des moments hors normes - intenses, drôles, parfois bouleversants - dans les coulisses des sports mécaniques. De Jacky Ickx à Stéphane Perterhansel en passant par Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari, chacun livre anecdotes, souvenirs intimes et confidences rares. A travers ces témoignages se dessinent des histoires de passionnés qui ont réalisé leurs rêves. Yann Delplanque nous emmène aussi derrière le micro, dévoilant les coulisses de ses rencontres, entre imprévus et confidences. Un livre pour les passionnés, mais surtout pour celles et ceux qui aiment les belles histoires.

Par Cyril Abiteboul, Yann Delplanque
Chez First

|

Auteur

Cyril Abiteboul, Yann Delplanque

Editeur

First

Genre

Histoire automobile

Dans La Boîte à Gants

Yann Delplanque

Paru le 16/10/2025

240 pages

First

19,90 €

ActuaLitté
9782412099476
© Notice établie par ORB
