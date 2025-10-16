Dans La Boîte à Gants

Ce livre donne la parole à trente légendes qui ont façonné l'histoire de l'automobile et de la moto. Pilotes, patrons d'écurie, passionnés : tous ont en commun d'avoir vécu des moments hors normes - intenses, drôles, parfois bouleversants - dans les coulisses des sports mécaniques. De Jacky Ickx à Stéphane Perterhansel en passant par Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari, chacun livre anecdotes, souvenirs intimes et confidences rares. A travers ces témoignages se dessinent des histoires de passionnés qui ont réalisé leurs rêves. Yann Delplanque nous emmène aussi derrière le micro, dévoilant les coulisses de ses rencontres, entre imprévus et confidences. Un livre pour les passionnés, mais surtout pour celles et ceux qui aiment les belles histoires.