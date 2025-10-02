Inscription

#Essais

Vivre, libre

Amandine Gay

ActuaLitté
Comment vivre et s'émanciper dans un monde façonné par l'oppression raciale ? En commençant par en reconnaître la dimension systémique : plus qu'une idéologie de haine, plus qu'une question individuelle ou morale, c'est un régime politique, dont les fondements historiques et philosophiques continuent d'opérer aujourd'hui. Dans ce livre, Amandine Gay en dévoile les ressorts à travers une exploration de son propre parcours et des classiques de la pop culture : de la domination adulte à la famille en passant par l'amitié, la sexualité ou le travail, elle identifie les manifestations quotidiennes de la suprématie blanche et les mécanismes de sa perpétuation. En observatrice sagace des rapports de pouvoir, elle pointe les formes ordinaires de la violence raciale mais aussi les moyens de s'en libérer. Dans le sillage des Jacobin. es noires dont elle reprend la déclaration d'indépendance postrévolutionnaire, l'autrice nous invite à nous décentrer et à nous engager dans un antiracisme actif, conditions indispensables d'une émancipation qui serait vraiment celle de tou. tes.

Par Amandine Gay
Chez La Découverte

|

Auteur

Amandine Gay

Editeur

La Découverte

Genre

discriminations, exclusion, ra

Vivre, libre

Amandine Gay

Paru le 02/10/2025

250 pages

La Découverte

21,00 €


