Agir et penser comme Jésus

Christian Doumergue

Une édition collector sublimée ! Voir en Jésus un coach de vie ou un apôtre du développement personnel peut surprendre. Pourtant, au-delà de l'image du "sauveur universel" venu se sacrifier pour sauver tous ses frères, Jésus doit être vu comme un véritable guide ! Ses enseignements ? Dépassement de soi, humilité, bienveillance... Les précieux préceptes du Messie n'ont pas pris une ride et sont applicables au quotidien. Jésus nous pousse dans nos retranchements, nous invite à nous remettre en question pour sortir de notre zone de confort et suscite l'introspection. Cela passe par l'analyse de nos pensées, de nos émotions, de nos actes, de nos réactions et de notre rapport aux autres. L'unique but de Jésus est limpide : nous rendre meilleurs ! Que vous soyez croyant ou agnostique, ce livre est fait pour vous. Jésus parle de Dieu, bien sûr, mais pas seulement ! Son message est en réalité beaucoup plus universel et Christian Doumergue réussit à le révéler même à ceux que le doute habite...

Par Christian Doumergue
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Christian Doumergue

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Affirmation de soi

Agir et penser comme Jésus

Christian Doumergue

Paru le 16/10/2025

288 pages

L'opportun (Editions de)

17,90 €

9782386710599
