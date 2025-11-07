Inscription
#Essais

Des lobbys au comptoir

Daniel Benamouzig, Joan Cortinas

Entrez dans les coulisses d'une guerre d'influence méconnue ! Plongez au coeur des stratégies "cognitives" et "relationnelles" déployées par les géants de l'alcool pour façonner les politiques publiques et contrer les initiatives de santé publique en France, dans un contexte de baisse de la consommation d'alcool et de concurrence accrue entre les produits. Ce livre, fruit d'une enquête rigoureuse, vous révélera comment les producteurs d'alcool pour contrer les préconisations de santé publique, cherchent à brouiller les acquis scientifiques sur la dangerosité de l'alcool, déplacent les enjeux en transformant leurs produits en "patrimoine culturel" , infiltrent les cercles de décision politique, et tentent même de discréditer leurs opposants. Ils renégocient dès que possible, notamment les avancées de la loi Evin. Ils ne lâchent rien, allant jusqu'à obtenir que la taille de l'avertissement aux femmes enceinte reste la plus petite possible. Et vous comprendrez pourquoi, malgré les dangers avérés de l'alcool sur la santé et les "Janvier sobre", la régulation reste timide en France, et surtout comment le lobby de l'alcool a su l'imposer, en s'appuyant sur l'ancrage territorial de ses filières. Mais l'industrie ne gagne pas à tous les coups ! L'ouvrage analyse aussi ses échecs, comme l'interdiction de la vente d'alcool dans les stades. Il donne ainsi des clés pour comprendre les conditions de réussite et de défaite des stratégies d'influence. Il analyse la capacité de l'industrie à maintenir un cadre réglementaire favorable jusqu'à un certain point, notamment en matière de publicité et de fiscalité, malgré les enjeux de santé publique. Ce livre est ainsi une lecture essentielle pour quiconque s'intéresse aux dynamiques de pouvoir, à la santé publique et à l'envers du décor de l'une des industries les plus puissantes de France.

Par Daniel Benamouzig, Joan Cortinas
Chez Liber/Raisons d'agir

|

Auteur

Daniel Benamouzig, Joan Cortinas

Editeur

Liber/Raisons d'agir

Genre

Sociologie

Des lobbys au comptoir

Daniel Benamouzig, Joan Cortinas

Paru le 21/11/2025

128 pages

Liber/Raisons d'agir

14,00 €

9791097084462
