Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le livre des quatre-vingts poétesses par Cristina Campo

Cristina Campo, A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici pour la première fois en français l'anthologie des "quatre-vingts poétesses" composée par la grande Cristina Campo, figure aussi insaisissable qu'incontournable de la littérature et la critique italienne. Son idée était aussi simple que formidable : construire "une anthologie jamais réalisée auparavant des pages les plus pures écrites par des mains féminines à travers les âges" . Le livre, qui rassemble aussi bien des poèmes du Japon médiéval que des lettres de l'aristocratie française dorée du XVIIe siècle, des vers de la Grèce classique que des vers de l'Italie de la Renaissance ou du monde moderne, ne sera finalement jamais publié de son vivant, mais ce n'est que pour mieux nous permettre d'apprécier aujourd'hui la pertinence et la beauté de ses choix : Cristina Campo y fait entre autres briller Sappho, Simone Weil, la princesse byzantine Anne Comnène, Catherine de Sienne, mademoiselle Aïssé, Gaspara Stampa, Jane Austen, Marie de France, Murasaki Shikibu, les soeurs Brontë, Alejandra Pizarnik, Li Qingzhao, Al-Khansa... Elle construit ainsi une anthologie incontournable, érudite et malicieuse du génie féminin où la ruse côtoie le mysticisme, la chair son renoncement, le potin la révélation, l'amertume le septième ciel. Cette nouvelle édition bilingue fait suite au succès de la première. Elle est basée sur le canon construit par Cristina Campo à l'occasion du centenaire de sa naissance et a été composée en Italie comme une sorte de bréviaire en son hommage, et est scellée par un court entretien inédit qu'elle donna en 1977 à la Radio Télévision Suisse.

Par Cristina Campo, A préciser
Chez R&N

|

Auteur

Cristina Campo, A préciser

Editeur

R&N

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le livre des quatre-vingts poétesses par Cristina Campo par Cristina Campo, A préciser

Commenter ce livre

 

Le livre des quatre-vingts poétesses par Cristina Campo

Cristina Campo, A préciser

Paru le 21/11/2025

216 pages

R&N

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791096562732
9791096562732
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.