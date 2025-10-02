Inscription
Elikia

Liliane Hodieb

L'espérance (elikia en lingala), un mot dont la portée dépasse le saisissable, le visible, le palpable. Et pourtant, elle s'avère indispensable à la vie humaine. Si sa substance semble indicible, elle ne prend son sens que lorsqu'elle est vécue. Ainsi, à travers de brefs récits de vie mis en vers, mais aussi des méditations poétiques, dans une valse plurilingue mêlant entre autres lingala, hébreu, grec et ghomala', ce recueil de poésie nous amène à contempler l'espérance, à soupirer après elle, pour nous montrer qu'elle est, et ce, paradoxalement et en dépit de tout, à portée de main.

Par Liliane Hodieb
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Liliane Hodieb

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Elikia

Liliane Hodieb

Paru le 02/10/2025

74 pages

Editions L'Harmattan

11,00 €

9782336559506
© Notice établie par ORB
