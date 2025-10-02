L'espérance (elikia en lingala), un mot dont la portée dépasse le saisissable, le visible, le palpable. Et pourtant, elle s'avère indispensable à la vie humaine. Si sa substance semble indicible, elle ne prend son sens que lorsqu'elle est vécue. Ainsi, à travers de brefs récits de vie mis en vers, mais aussi des méditations poétiques, dans une valse plurilingue mêlant entre autres lingala, hébreu, grec et ghomala', ce recueil de poésie nous amène à contempler l'espérance, à soupirer après elle, pour nous montrer qu'elle est, et ce, paradoxalement et en dépit de tout, à portée de main.