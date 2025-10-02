Inscription
#Roman francophone

Dans la Syrie post-Assad

Diane Villemin, Hakim Khaldi

Hakim Khaldi, humanitaire au sein d'une ONG médicale française, retourne en Syrie après la chute du régime pour évaluer les besoins médicaux. Il témoigne d'un pays à la fois dévasté et en liesse. Partout, les Syriennes et Syriens rencontrés sont clairs : il ne s'agissait pas d'une guerre civile, mais d'une guerre menée par la dynastie Al-Assad contre son propre peuple. "Il fallait survivre, oublier qu'on était Syriens, effacer son identité" , confie Ahmed, pharmacien d'Alep. Depuis la chute de Bachar le 8 décembre, l'espoir renaît : "Cette terre appartient au peuple syrien, plus jamais une dictature ne nous la volera". En Syrie ou en exil, toutes et tous racontent l'oppression, la résistance, et désormais le potentiel espoir.

Par Diane Villemin, Hakim Khaldi
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Diane Villemin, Hakim Khaldi

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Dans la Syrie post-Assad

Diane Villemin, Hakim Khaldi

Paru le 02/10/2025

132 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

9782336559261
