One Last Rainy Day

" Tomber amoureux d'elle valait la peine de toucher le fond, et chaque douleur qui vient avec " Dominic King - sombre, beau et plutôt taciturne - mène une double vie secrète. Le jour, il est mécanicien dans un garage automobile, et le reste du temps, c'est un membre redouté de l'organisation criminelle des Ravenhood. Personne ne sait ce qui se cache derrière les silences de Dominic - jusqu'à ce que Cecelia entre dans sa vie. Cecelia, la dernière conquête de son meilleur ami Sean, et surtout, la fille de leur ennemi juré. En fait, Dominic ne devrait pas l'approcher, et pourtant, il n'arrive pas à se la sortir de la tête. Elle ne devient pas seulement un désir, c'est un besoin, le seul réconfort de Dom et une lumière pour son âme torturée. Mais il n'y a pas de place pour les distractions pour les Ravenhood, et les ennemis de Dominique ne reculeront devant rien...