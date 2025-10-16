Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

One Last Rainy Day

Sylvie Del Cotto, Kate Stewart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Tomber amoureux d'elle valait la peine de toucher le fond, et chaque douleur qui vient avec " Dominic King - sombre, beau et plutôt taciturne - mène une double vie secrète. Le jour, il est mécanicien dans un garage automobile, et le reste du temps, c'est un membre redouté de l'organisation criminelle des Ravenhood. Personne ne sait ce qui se cache derrière les silences de Dominic - jusqu'à ce que Cecelia entre dans sa vie. Cecelia, la dernière conquête de son meilleur ami Sean, et surtout, la fille de leur ennemi juré. En fait, Dominic ne devrait pas l'approcher, et pourtant, il n'arrive pas à se la sortir de la tête. Elle ne devient pas seulement un désir, c'est un besoin, le seul réconfort de Dom et une lumière pour son âme torturée. Mais il n'y a pas de place pour les distractions pour les Ravenhood, et les ennemis de Dominique ne reculeront devant rien...

Par Sylvie Del Cotto, Kate Stewart
Chez Chatterley

|

Auteur

Sylvie Del Cotto, Kate Stewart

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur One Last Rainy Day par Sylvie Del Cotto, Kate Stewart

Commenter ce livre

 

One Last Rainy Day

Kate Stewart trad. Sylvie Del Cotto

Paru le 16/10/2025

448 pages

Chatterley

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385791476
9782385791476
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.