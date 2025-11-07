Le château des Pyrénées

"Un roman philosophique moderne". Le Nouvel Obs Simple coïncidence ? Steinn et Solrun se croisent par hasard au milieu des montagnes norvégiennes, à l'endroit même où ils se sont aimés puis séparés trente ans plus tôt. Incapables de se parler face à face, ils échangent de longs mails. Deux conceptions du monde s'affrontent : le rationalisme de Steinn, le scientifique athée et la foi de la Solrun, la mystique. Lentement, ils essayent de comprendre ce qui les a séparés... Jostein Gaarder est né en 1952 à Oslo. Après avoir enseigné la philosophie et l'histoire des idées à Bergen en Norvège, il se consacre aujourd'hui à sa carrière littéraire et a créé une fondation de défense de l'environnement. Traduit du norvégien par Hélène Hervieu