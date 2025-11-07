Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le château des Pyrénées

Jostein Gaarder

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Un roman philosophique moderne". Le Nouvel Obs Simple coïncidence ? Steinn et Solrun se croisent par hasard au milieu des montagnes norvégiennes, à l'endroit même où ils se sont aimés puis séparés trente ans plus tôt. Incapables de se parler face à face, ils échangent de longs mails. Deux conceptions du monde s'affrontent : le rationalisme de Steinn, le scientifique athée et la foi de la Solrun, la mystique. Lentement, ils essayent de comprendre ce qui les a séparés... Jostein Gaarder est né en 1952 à Oslo. Après avoir enseigné la philosophie et l'histoire des idées à Bergen en Norvège, il se consacre aujourd'hui à sa carrière littéraire et a créé une fondation de défense de l'environnement. Traduit du norvégien par Hélène Hervieu

Par Jostein Gaarder
Chez Points

|

Auteur

Jostein Gaarder

Editeur

Points

Genre

Littérature scandinave

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le château des Pyrénées par Jostein Gaarder

Commenter ce livre

 

Le château des Pyrénées

Jostein Gaarder

Paru le 07/11/2025

224 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425259
9791041425259
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.