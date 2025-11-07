Inscription
#Roman francophone

Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part

Sabrina Philippe

ActuaLitté
Et si les âmes soeurs existaient ? L'édition collector du roman phénomène de Sabrina Philippe : pour toutes celles et tous ceux qui cherchent l'âme soeur ! Elle est encore jeune et déjà lasse. Elle parle d'amour à la télévision mais peine à trouver du sens à sa propre histoire. Dans un café de l'île Saint-Louis, elle croise la route d'une élégante femme mûre. Elle a les cheveux blancs et les yeux clairs. Elle a cherché l'amour dans les bras d'hommes qui l'ont plus ou moins aimée, jusqu'à ce que l'évidence d'une rencontre éclipse toutes les autres. Au fil de leurs échanges, elle transmet à travers son histoire ce qu'elle a découvert de l'amour, le vrai. Sabrina Philippe est psychologue. Chroniqueuse dans l'émission "Toute une histoire" , elle collabore avec divers magazines et radios.

Par Sabrina Philippe
Chez Points

|

Auteur

Sabrina Philippe

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part

Sabrina Philippe

Paru le 07/11/2025

336 pages

Points

11,95 €

ActuaLitté
9791041423897
