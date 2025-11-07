Le Pouvoir du suricate

La peur inhibe ou stimule. Pour transformer son énergie en action, il va falloir apprivoiser nos Suricates ! Chez ce petit animal social, des sentinelles montent la garde pour assurer la sécurité du groupe. Les humains sont dotés d'un Suricate intérieur, une métaphore pour désigner un système archaïque de vigilance constante, gardien de notre survie. Ce Suricate détient les commandes de nos peurs, mais les valeurs de notre société occidentale nous poussent à le bâillonner ou à l'ignorer. Erreur stratégique ! Car la peur n'est pas une ennemie : bien apprivoisée, elle transmet un message sur nos besoins essentiels et libère une énergie mobilisatrice et protectrice. En apprenant à l'écouter sans s'y soumettre, nous pouvons retrouver le chemin de la joie, du collectif et de la liberté, c'est-à-dire les ingrédients nécessaires pour relever les grands défis de ce siècle. E dition augmentée d'un chapitre inédit Pablo Servigne est co-auteur de plusieurs best-sellers qui ont popularisé les thèmes de la collaspsologie et de l'entraide. Nathan Obadia est instructeur d'arts martiaux et thérapeute. Il a créé Self Collective , une approche corps-esprit de reconnexion à soi, aux autres et au Vivant pour traverser avec confiance et robustesse les turbulences de cette époque.