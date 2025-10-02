Mais, que reste-t-il donc du temps ?

Le temps est-il une illusion ? De façon éminemment paradoxale, la réponse affirmative fait presque l'unanimité aujourd'hui chez les physiciens. Si nous sommes habitués à ce que les sciences défassent la doxa, il nous a semblé néanmoins utile - voire nécessaire - de discuter cette conception. Nous, c'est-à-dire, mener l'examen de ce chrononihilisme, d'un double point de vue physique et philosophique, dans un esprit de dialogue ouvert et assumé. Dans cet ouvrage, Newton et Einstein seront analysés. Le temps absolu pour Newton n'est évidemment pas une illusion mais il était indispensable de commencer par lui pour mieux mesurer la révolution relativiste : va-t-elle jusqu'à nier l'existence du temps, sous prétexte qu'elle démontre l'inexistence du temps absolu ?