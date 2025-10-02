Inscription
#Essais

Mais, que reste-t-il donc du temps ?

Robert Bouzerar, Thierry Giraud

ActuaLitté
Le temps est-il une illusion ? De façon éminemment paradoxale, la réponse affirmative fait presque l'unanimité aujourd'hui chez les physiciens. Si nous sommes habitués à ce que les sciences défassent la doxa, il nous a semblé néanmoins utile - voire nécessaire - de discuter cette conception. Nous, c'est-à-dire, mener l'examen de ce chrononihilisme, d'un double point de vue physique et philosophique, dans un esprit de dialogue ouvert et assumé. Dans cet ouvrage, Newton et Einstein seront analysés. Le temps absolu pour Newton n'est évidemment pas une illusion mais il était indispensable de commencer par lui pour mieux mesurer la révolution relativiste : va-t-elle jusqu'à nier l'existence du temps, sous prétexte qu'elle démontre l'inexistence du temps absolu ?

Par Robert Bouzerar, Thierry Giraud
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Robert Bouzerar, Thierry Giraud

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Epistémologie

Retrouver tous les articles sur Mais, que reste-t-il donc du temps ? par Robert Bouzerar, Thierry Giraud

Commenter ce livre

 

Mais, que reste-t-il donc du temps ?

Robert Bouzerar, Thierry Giraud

Paru le 02/10/2025

178 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

ActuaLitté
9782336546421
