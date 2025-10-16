Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Astuce n°1 : Ne pas tuer quelqu'un sous le nez d'une aveugle

S.L. Pennyworth

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cosy mystery truculent, avec une héroïne déterminée que rien n'arrête, même pas le fait d'être aveugle ! En acceptant de garder le chien de sa voisine, Eléanore Leroy ne pensait pas prendre un risque énorme. Elle a beau être aveugle, elle est tout à fait capable de promener un chien. Si elle avait su... Au cours de la promenade du soir, un sniper décide de tuer un type sous son nez. Eléanore n'en revient pas ! La voilà mêlée à une histoire de meurtre, elle qui écrit des thrillers ! C'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle enquête. Sa motivation monte d'un cran lorsque le commandant De Jésus, en charge de l'affaire, lui fait clairement comprendre qu'une aveugle n'est d'aucune utilité dans ce contexte. Le mufle ! Il ne le sait pas encore, mais Eléanore est du genre à relever tous les défis. Gare au meurtrier, Eléanore en a vu d'autres... sans mauvais jeu de mots ! Un cozy mystery qui ravira les fans d'Agatha Raisin, de Morgane Alvaro (HPI), et d'Hannah Swensen.

Par S.L. Pennyworth
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

S.L. Pennyworth

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Astuce n°1 : Ne pas tuer quelqu'un sous le nez d'une aveugle par S.L. Pennyworth

Commenter ce livre

 

Astuce n°1 : Ne pas tuer quelqu'un sous le nez d'une aveugle

S.L. Pennyworth

Paru le 16/10/2025

222 pages

Alter Real éditions

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385755133
9782385755133
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.