Astuce n°1 : Ne pas tuer quelqu'un sous le nez d'une aveugle

Un cosy mystery truculent, avec une héroïne déterminée que rien n'arrête, même pas le fait d'être aveugle ! En acceptant de garder le chien de sa voisine, Eléanore Leroy ne pensait pas prendre un risque énorme. Elle a beau être aveugle, elle est tout à fait capable de promener un chien. Si elle avait su... Au cours de la promenade du soir, un sniper décide de tuer un type sous son nez. Eléanore n'en revient pas ! La voilà mêlée à une histoire de meurtre, elle qui écrit des thrillers ! C'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle enquête. Sa motivation monte d'un cran lorsque le commandant De Jésus, en charge de l'affaire, lui fait clairement comprendre qu'une aveugle n'est d'aucune utilité dans ce contexte. Le mufle ! Il ne le sait pas encore, mais Eléanore est du genre à relever tous les défis. Gare au meurtrier, Eléanore en a vu d'autres... sans mauvais jeu de mots ! Un cozy mystery qui ravira les fans d'Agatha Raisin, de Morgane Alvaro (HPI), et d'Hannah Swensen.