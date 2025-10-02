Mes plus belles premières chansons

Les incontournables de la chanson française pour les petits ! Avec ses puces sonores qui chantent, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson mise en musique. On découvrira avec plaisir : Vole, vole papillon ; Coucou hibou ; V'là l'bon vent ; " Gugusse " ; " Quand trois poules vont aux champs ", un grand classique en anglais, " Head, shoulders, knees and toes " ainsi qu'une nouvelle comptine pour cette nouvelle édition : " Mon âne ". Les illustrations de Marine Fleury accompagnent cette découverte des grands classiques du répertoire enfantin. Nouveau : 7 puces sonores et 2 piles AAA + volume réglable