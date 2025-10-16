Inscription
Loup-garou, chantage et coeur meurtri

Florence Saugère

Dans les couloirs du Monster Hotel, les rumeurs se mêlent aux cris des créatures, et la vérité ne reste jamais cachée très longtemps... Tout semble être revenu à la normale au Monster Hotel. Enfin, presque normal. Stella reçoit une lettre anonyme inquiétante. Elle doit relever une série de défis, sinon son secret sera révélé au grand jour et Wolf, son meilleur ami, sera en danger. Avec les préparatifs du bal d'Halloween qui arrivent à grands pas, Stella ne sait plus où donner de la tête, mais elle compte bien découvrir qui est derrière ce chantage odieux. Il n'y a pas de temps à perdre, elle doit se dépêcher de relever les premiers défis, la vie de Wolf en dépend ! Le danger rôde et Stella ne sait plus en qui avoir confiance. Qui est l'auteur de ces lettres ? Esther, la petite-amie de Wolf qui n'est autre que sa rivale ? Un résident de l'hôtel ? Un ami proche de la famille ? Stella est prête à tout pour démasquer son maître chanteur, même à enfreindre les règles et à faire des choix difficiles.

Par Florence Saugère
Chez Alter Real éditions

Auteur

Florence Saugère

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Loup-garou, chantage et coeur meurtri

Florence Saugère

Paru le 16/10/2025

330 pages

Alter Real éditions

19,00 €

9782385755119
