#Comics

Batman Dark Age

Mike Allred, Mark Russell

2030. Loin d'être le héros alerte qu'il fut jadis, un Bruce Wayne vieillissant lutte contre les effets dévastateurs du temps. S'accrochant à ses souvenirs pour ne pas perdre le fil du passé, il se souvient de la nuit fatidique où ses parents ont été assassinés de sang-froid, en 1957. Dans le chaos des années 1960, devenir un justicier masqué n'a pas été une tâche facile, surtout pour l'adolescent en colère qu'il était... prompt à frapper d'abord et poser des questions ensuite.

|

Auteur

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Paru le 07/11/2025

264 pages

25,00 €

9791026824688
