#Essais

Les évadés

Pierre Cabon, Myriam Cabon

ActuaLitté
Les voyages autour du monde d'un couple handi-valide, pour ouvrir la voie à d'autres Le 13 novembre 2015, Pierre Cabon devient paraplégique. Passionnés de voyages, de nature et de grands espaces, lui et sa compagne Myriam se jurent pourtant de ne pas renoncer à leurs aventures. Ensemble, ils doivent tout réapprendre, s'adapter, expérimenter... puis partager leurs expériences pour ouvrir la voie à d'autres. Le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine et le Brésil ; la Nouvelle-Zélande ; l'ascension du Kilimandjaro ; la traversée de la Norvège et du Canada ; le Marathon des Sables à travers le Sahara ; l'Europe en train ; mais aussi la France, de la Bretagne à la Réunion... Entre récit d'aventure, guide pratique, source d'inspiration et photos à couper le souffle, Pierre et Myriam livrent un témoignage superbe sous forme d'hymne à la résilience et à la découverte. A la vie.

Chez Editions Gründ

Auteur

Pierre Cabon, Myriam Cabon

Editeur

Editions Gründ

Genre

Récits de voyage

Les évadés

Pierre Cabon, Myriam Cabon

Paru le 02/10/2025

208 pages

Editions Gründ

35,00 €

9782324037368
