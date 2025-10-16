Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Black Violet Tarot

Emmanuelle Iger, Heidi Phelps

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Tarot des artistes et des rêveurs Le Black Violet Tarot ou Tarot de la violette noire enfin en version française ! Tout au long de l'histoire et de la tradition, les violettes ont représenté la mort et la vie ; elles nous accompagnent pour naviguer dans les cycles du temps. Avec ses cartes magnifiquement illustrées et inspirées de l'Art nouveau, le Black Violet Tarot vous aidera à vous questionner sur tous les aspects de votre vie en vous reliant à votre inconscient et à votre intuition. Quels que soient vos questions ou projets, laissez-vous emporter par ce tarot à l'énergie féminine et créatrice. Un livret complet d'interprétation et 80 cartes (78 cartes du tarot et 2 additionnelles) Heidi Phelps est une écrivaine et artiste américaine originaire de Washington, DC. Elle a créé le Black Violet Tarot au moment où elle devenait mère et perdait la sienne à la suite d'un cancer. Entièrement illustré en noir et blanc, ce jeu de tarot reflète cette dualité douce-amère, la lumière qui perce dans les moments d'obscurité.

Par Emmanuelle Iger, Heidi Phelps
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Emmanuelle Iger, Heidi Phelps

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Tarots

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Black Violet Tarot par Emmanuelle Iger, Heidi Phelps

Commenter ce livre

 

Black Violet Tarot

Heidi Phelps trad. Emmanuelle Iger

Paru le 16/10/2025

208 pages

Leduc.s éditions

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385641870
9782385641870
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.