Le Tarot des artistes et des rêveurs Le Black Violet Tarot ou Tarot de la violette noire enfin en version française ! Tout au long de l'histoire et de la tradition, les violettes ont représenté la mort et la vie ; elles nous accompagnent pour naviguer dans les cycles du temps. Avec ses cartes magnifiquement illustrées et inspirées de l'Art nouveau, le Black Violet Tarot vous aidera à vous questionner sur tous les aspects de votre vie en vous reliant à votre inconscient et à votre intuition. Quels que soient vos questions ou projets, laissez-vous emporter par ce tarot à l'énergie féminine et créatrice. Un livret complet d'interprétation et 80 cartes (78 cartes du tarot et 2 additionnelles) Heidi Phelps est une écrivaine et artiste américaine originaire de Washington, DC. Elle a créé le Black Violet Tarot au moment où elle devenait mère et perdait la sienne à la suite d'un cancer. Entièrement illustré en noir et blanc, ce jeu de tarot reflète cette dualité douce-amère, la lumière qui perce dans les moments d'obscurité.